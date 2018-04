Il Corriere Fiorentino titola: "La trasferta più difficile per i viola"

© foto di Lazzerini

Il Corriere Fiorentino di questa mattina apre in prima pagina titolando: "La trasferta più difficile per i viola". Oggi a Udine la partita che fu rinviata un mese fa per la morte di Davide Astori. Al 13° minuto si fermerà di nuovo tutto come già successo nella sfida col Benevento per ricordare il giocatore della Fiorentina.