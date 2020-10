Il Covid-19 colpisce la Serie B: il Monza chiede il rinvio? Le aperture dei quotidiani

E' stato diramato ieri il nuovo regolamento della Lega B circa le misure anti Covid-19 e il rinvio delle gare qualora i club fossero colpiti in maniera sostanziale dal virus: con più di otto positivi in squadra, la società interessata potrebbe richiedere il rinvio del match.

Situazione che toccherebbe il Monza, con sette giocatori positivi (Davide Bettella, Michele Di Gregorio, Eugenio Lamanna, Antonio Marin, Mirko Maric, Nicola Rigoni e Mario Sampirisi) e due, Davide Frattesi e Andrea Colpani, in isolamento perché in contatto con positivi durante il ritiro della Nazionale Under 21.

La Gazzetta dello Sport tratta così l'argomento, "È allarme Covid. Il Monza perde nove giocatori. Salta il Vicenza? Positivi 7 biancorossi e due in isolamento. Col nuovo protocollo rinvio possibile", mentre il Corriere dello Sport apre con "Le regole della B per rinviare gare Il Monza ha 9 isolati: a rischio match col Vicenza".

Di questa eventualità, è invece più certo Tuttosport: "Monza-Vicenza, sarà rinvio. C'è anche l'ok della Lega. Il nuovo protocollo va incontro alle esigenze dei brianzoli, decimati dal Covid".