Il Covid all'attacco del Torino. La Stampa: "Dopo Cairo tocca a Giampaolo"

Continuano i casi di positività in casa Torino, e così La Stampa oggi in edicola titola: "Dopo Cairo tocca a Giampaolo". Il presidente granata è stato dimesso recentemente dall'ospedale San Paolo di Milano, ora è il turno di mister Giampaolo ad essere positivo. Giampaolo è il quarto allenatore della Serie A, pochi giorni dopo Stefano Pioli. Ora c'è apprensione in casa Toro, anche se il giro di tamponi effettuato ieri ha dato esito negativo per tutti. Saranno decisivi i tamponi di domani per definire meglio la situazione del gruppo squadra.