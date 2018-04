Il Daily Star celebra la rimonta dello United: "Un piccolo miracolo"

© foto di Imago/Image Sport

I tabloid inglesi sono tutti per il Manchester United, autore di una rimonta pazzesca nel derby contro il City. "A Small miracle", titola infatti lo Star on Sunday che gioca con il nome di Smalling, difensore dei Red Devils che ha messo a segno il gol del 3-2 finale. "Un piccolo miracolo", lo definisce il tabloid che spiega: "Paul (Pogba, ndr) e Chris (Smalling, ndr) rovinano la festa per il titolo del City con un raid meraviglioso nel secondo tempo del derby".