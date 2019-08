© foto di WilMan

Se Sparta piange, Atene non ride. Questo il concetto presente nella prima pagina del Corriere di Roma che, nel taglio basso, titola così sui due club più importanti della Capitale: "Luci e ombre per Fonseca e Inzaghi. Roma: rinnovi ok ma difesa fragile. Lazio: gioco collaudato però troppe assenze". Sul club capitolino, all'interno, si legge: "Roma, Zaniolo è ritrovato però manca un difensore. Fonseca felice per Dzeko ma aspetta il rinforzo che non arriva".