Il doppio ex Frey a Tuttosport: "La ragione dice Inter. Ma il cuore dice Viola"

Sebastien Frey, doppio ex di Inter e Fiorentina, ha parlato a Tuttosport in vista della finale di Coppa Italia di stasera: "La ragione dice Inter Ma il cuore dice Viola". L'ex portiere francese parla così in vista della gara di stasera: "L’Inter è più forte ed è ormai abituata a convivere con le pressioni, la Fiorentina se la giocherà con più serenità avendo meno da perder". Ma per chi farà il tifo Frey? Il portiere non ha dubbi e spende parole importanti per entrambi i club: "L’Inter è il primo grande amore, di quelli che ti rimangono dentro. La Fiorentina è mia moglie, perché l’ho scelta...".