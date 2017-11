A vent'anni dalla morte di Helenio Herrera, Il Dubbio, quotidiano diretto da Piero Sansonetti, ricorda l'allenatore della Grande Inter. In prima pagina, taglio basso: "Odiava la Juve e il Real, lo chiamavamo il Mago. E lo era". Oggi in piazza Axum, di fronte allo stadio Meazza di Milano, sarà affissa una targa in ricordo del tecnico.