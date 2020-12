Il Corriere della Sera: "Galliani dietologo di Balotelli. Persi 5 kg e debutto vicino"

"Galliani dietologo di Balotelli. Persi 5 kg e debutto vicino". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina utilizza sul nuovo attaccante del Monza. Si stanno per concludere le prime tre settimane di rodaggio per Super Mario che sarà convocato per la sfida al vertice di domani contro la Salernitana, pur partendo dalla panchina. La sua condizione è migliorata, ma ancora gli manca la brillantezza malgrado abbia perso 5 kg in 20 giorni con Galliani che chiedeva la foto del display della bilancia ogni mattina per certificare i progressi. Sa che è l'ultima occasione e per questo ha accettato, anche se borbottando, la clausola che lo costringe a vivere a una distanza non superiore ai 30 km dal centro sportivo di Monzello.