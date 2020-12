Il Corriere della Sera: "Il Milan vince in rimonta e vola ai sedicesimi"

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Il Milan vince in rimonta e vola ai sedicesimi". Spavento a San Siro con la squadra di Pioli sotto 2-0 dopo 15', ma brava a ribaltarla. Qualificata come prma in classifica anche la Roma di Fonseca.