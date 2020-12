Il Corriere della Sera: "L'uomo in più. Tre rinforzi per tre grandi"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "L'uomo in più. Tre rinforzi per tre grandi". Girano pochi soldi, se si vuole migliorare a gennaio non si può sbagliare nulla. Milano, tutto su Simakan, difensore di 20 anni. Per l'Inter c'è Paredes nello scambio con Eriksen. La Juve pensa ancora a Milik come vice Morata.