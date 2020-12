Il Corriere della Sera: "La prima donna arbitro per la Juve in Champions"

"La prima donna arbitro per la Juve in Champions". Questo il titolo che il Corriere della Sera utilizza nella sua edizione odierna nella parte centrale della prima pagina. Stephanie Frappart - si legge - designata per la sfida di domani tra i bianconeri e gli ucraini della Dinamo Kiev valida per la quinta giornata della competizione europea.