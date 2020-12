Il Corriere della Sera: "Milan, gol lampo di Leao. L'Inter resta in scia"

"Milan, gol lampo di Leao. L'Inter resta in scia". Questo il titolo che il Corriere della Sera in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina alla Serie A. L'ex Lille a segno dopo poco meno di 7 secondi (è nuovo record europeo) lancia i rossoneri che poi raddoppiano con Saelemaekers prima del 2-1 di Berardi. Vince, ma non brilla anche l'Inter di Conte 2-1 con lo Spezia grazie ai gol di Hakimi e Lukaku su rigore rimanendo a -1 in classifica. Piccoli accorcia nel finale, ma è tutto inutile. Infine vittorie anche per Atalanta e Lazio contro Roma e Napoli.