Il Corriere della Sera: "Tutti in ansia per Ibra, l'eroe ferito del Milan"

"Tutti in ansia per Ibra, l'eroe ferito del Milan". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica nella parte centrale della prima pagina di questa mattina ai rossoneri. Le prodezze di Napoli e l'infortunio: gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale per l'attaccante svedese che dunque sarà costretto a fermarsi almeno per venti giorni.