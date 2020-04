Il Corriere dello Sport (ed. Roma) sui biancocelesti: "Conti Lazio, in ballo 12 milioni"

"Conti Lazio, in ballo 12 milioni". Questo il titolo che il Corriere dello Sport (ed. Roma), in edicola questa mattina, dedica ai biancocelesti nel taglio laterale della prima pagina. Il caso stipendi: con l'ultima rata dei diritti tv in sospeso, anche Claudio Lotito - si legge - prende in esame la possibilità di un risparmio sugli ingaggi.