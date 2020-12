Il Corriere dello Sport: "Chi più simile a Maradona? Messi sul campo, Ronaldo fuori"

"Chi più simile a Maradona? Messi sul campo, Ronaldo fuori". Questo il titolo che il Corriere dello Sport in edicola questa mattina dedica sulla sfida tra l'argentino ed il portoghese. La Pulce disegna calcio con il mancino proprio come faceva il Pibe de Oro, mentre CR7 è più effervescente nella vita privata con qualche fidanzata in più e 5 figli messi al mondo da tre donne diverse. Entrambi hanno in comune tra di loro il legame con il Ministerio de Hacienda ovvero il dicastero delle finanze in Spagna visti i problemi che hanno avuto con il fisco. Infine si può concludere dicendo che Maradona è diventato planetario da solo, senza social, Messi e Ronaldo sono figli del Terzo Millennio.