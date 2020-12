Il Corriere di Bergamo: "Atalanta, caccia al dopo Gomez. Sondaggio per El Shaarawy"

Il Corriere di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bergamaschi con il titolo seguente: "Atalanta, caccia al dopo Gomez. Sondaggio per El Shaarawy". I Percassi sperano ancora di ricucire la situazione con il Papu, ma c'è stato nel frattempo un sondaggio per l'ex Roma, sempre convocato da Mancini in Nazionale, in quanto la possibilità di dire addio all'argentino è concreta. El Shaarawy dovrà trovare sicuramente una collocazione ed è un'alternativa a Gomez per l'Atalanta così come potrebbe esserla Ramirez della Sampdoria.