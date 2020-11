Il QS: "No dei club alla Nations League. Le squadre ora possono bloccare i convocati"

vedi letture

"No dei club alla Nations League. Le squadre ora possono bloccare i convocati". Questo il titolo che utilizza all'interno il QS nell'edizione odierna. Un vulcano che potrebbe esplodere sotto al pallone da un momento all'altro. I club possono adesso bloccare i convocati verso partite delle Nazionali a rischio grazie alla nuova regola della FIFA e ci si interroga su cosa ci sia di utile nei viaggi intercontinentali per Nations League e amichevoli quando nei campionati saltano fuori spesso positivi che impediscono ai match di disputarsi. De Laurentiis e l'Inter, ma anche altri club non italiani hanno dichiarato guerra all'UEFA come Bayern, Borussia Dortmund e Werder Brema con quest'ultimo che ha impedito a Friedl, Veljkovic, Rashica, Osako e J. Sargent di rispondere alle convocazioni. La via sarebbe quella di saltare gli impegni di Nations League per mettere club nella bolla e ripartire con nuove certezze.