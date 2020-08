Il QS sull'Inter: "Con lo Shakhtar vale la finale con il Siviglia: United battuto"

vedi letture

Il QS in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina uno spazio all'Inter con il titolo seguente: "Con lo Shakhtar vale la finale con il Siviglia: United battuto". Conte per la storia, nerazzurri notte per la finale. La squadra milanese vuole giocarsi l'ultimo atto di un trofeo europeo 10 anni dopo: ma con gli ucraini 'brasiliani' sarà una sfida molto delicata.