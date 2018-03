Il Fatto Quotidiano: "Icardi e Dybala: giovani solo da noi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Icardi e Dybala: due giovani solo da noi". E' il fondo del lunedì de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola. Dopo le inequivocabili dichiarazioni di Sampaoli, non ci sarà al 99% posto per due calciatori che nella Serie A italiani sono considerati stelle di prima grandezza.