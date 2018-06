Il Fatto Quotidiano sulla Russia: "Il tiramisù per gli Hooligans"

Il Fatto Quotidiano in edicola riserva spazio nel taglio basso della prima pagina al Mondiale iniziato ieri in Russia, con la gara inaugurale che ha visto i padroni di casa battere l'Arabia Saudita per 5-0. "Il tiramisù per gli Hooligans", il titolo che propone il quotidiano in merito alle prigioni moderne preparate da Putin, "per fare bella figura" scrive il giornale.