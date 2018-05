Il Gazzettino: "Il caso Bari fa slittare tutti i playoff di B al 3 giugno"

"Il caso Bari fa slittare tutti i playoff di B al 3 giugno". Spazio al calcio sul taglio alto della prima pagina de Il Gazzettino. Il quotidiano del NordEst sintetizza così la vicenda: in giornata si saprà se il Bari verrà penalizzato e di conseguenza la sfida contro il Cittadella si svolgerà in Puglia o in Veneto. In attesa della decisione, la Lega B ha deciso di rinviare tutti i playoff, perché partano con un quadro più chiaro.