Il Genoa chiude la porta. Il Secolo XIX: "Il muro del sorriso"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Genoa sta costruendo la propria salvezza con la difesa. "Il muro del sorriso", titola il Secolo XIX che spiega come la retroguardia del Grifone sia cresciuta in maniera esponenziale con l'arrivo di Ballardini. Dal cambio in panchina, la difesa rossoblù è la seconda del campionato dietro solo alla Juventus.