Il Genoa rivede modulo e uomini. Il Secolo XIX: "Ballardini sceglie la difesa a tre"

"Ballardini sceglie la difesa a tre". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al Genoa. Il tecnico ha diretto l'allenamento di ieri dove molti hanno fatto scarico e farà una mini-rifinitura prima di partire per La Spezia, ma il Grifone non può più sbagliare e dovrà fare a meno di Marchetti, Biraschi, Zapata, Pellegrini, Cassata, Parigini e Sturaro. Probabile che l'allenatore riparta dal 3-5-2 per ridare solidità difensiva affidandosi a chi conosce meglio: Perin, Masiello, Bani e Criscito a difendere la porta rossoblù, Badelj, Radovanovic e Behrami (favorito su Rovella e Lerager) in mezzo, Ghiglione a destra, mentre a sinistra oltre a Czyborra c'è l'idea Melegoni. In attacco leggermente favoriti Scamacca e Pandev.