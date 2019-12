Alle 18 sarà tempo di Roma-SPAL, uno dei match più attesi della domenica. I giallorossi sono chiamati a vincere per archiviare il deludente pareggio interno di giovedì col Wolfsberger e, soprattutto, per proseguire per il verso giusto la corsa verso il quarto posto che vale la Champions League. Il Romanista oggi in edicola ovviamente si dedica al match con gli estensi e titola con un gioco di parole: "Il passato alle SPAL".