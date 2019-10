© foto di www.imagephotoagency.it

Tutti aspettavano il gol di Arkadiusz Milik, che di par suo ritrova la via della porta in grande stile: con una doppietta. E il Corriere dello Sport elogia lui e il suo Napoli, di ritorno ai tre punti in campionato. "E' tornato il Napolik", il gioco di parole del quotidiano, sottolineando la fame di gol dell'attaccante polacco, la cui firma sul successo contro l'Hellas Verona è indelebile. In taglio basso, infine, spazio anche ad altri titoli. Sulla Roma: "L'ira di Paulo: 'Si giocano troppe partite'". Ma anche sul calcio estero: "Pep riparte. Doppio City che tifa United".