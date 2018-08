Il Giornale: “Bakayoko e Keita. Colpi di coda delle milanesi”

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Spazio al mercato di Inter e Milan nelle pagine sportive de Il Giornale in edicola che titola: “Bakayoko e Keita ci sono. Ecco i colpi di coda dell'orgoglio milanese”. “Il centrocampista al Milan, l'esterno all'Inter. - si legge nel sottotitolo – Modric in Supercoppa, ma il caso non è chiuso”.