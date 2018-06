Il Giornale di Sicilia: "Il Palermo in finale, ora c'è il Frosinone"

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia dedica la prima pagina ai risultati dei play off di Serie B per la promozione, che nella serata di ieri hanno sentenziato il passaggio in finale del Palermo e del Frosinone "Il Palermo in finale, ora c'è il Frosinone", il titolo del quotidiano. La vittoria col Venezia arriva grazie ad un autogol, La Gumina sbaglia un rigore. Stellone: "Dovevamo chiudere prima la partita".