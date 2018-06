Il Giornale e la lezione di Balo. "Razzismo, svegliamoci"

Besiktas, Bryan Ruiz sempre più vicino: arriverà a parametro zero

Liverpool, l'agente di Fekir precisa: "Ancora manca il via libera dell'OL"

Huddersfield, Sobhi in arrivo: permesso dall'Egitto per le visite mediche

Crystal Palace, obiettivo Livermore: può arrivare per 10 milioni

Manchester United, ecco Fred: previste in mattinata le visite mediche

Benfica, colpo in attacco. Record: "Facundo Ferreyra arriva oggi"

Man United, Fred a Carrington per le visite: costerà 60 milioni

Real, Benzema: "Mio gol a Kiev frutto del lavoro, non della fortuna"

Leeds, in arrivo Bielsa: accordo col Loco vicinissimo alla fumata bianca

Bayern Monaco, occhi su Digne. Pronta offerta da 17 milioni per il Barça

Seedorf si offre per la panchina del Real Madrid: "Sarebbe un onore"

Barça, le big di Premier si muovo per Cillessen. Clausola da 60 milioni

Touré attacca Guardiola: "Finge di non avere problemi con gli africani"

Everton, sirene turche per Klaassen: ci prova il Besiktas

Liverpool, trauma cranico per Karius a seguito della gomitata di Ramos

Shaqiri: "Non è un segreto, lascio lo Stoke. Vorrei restare in Premier"

Man United, non solo Fred: vicino l'arrivo di Dalot dal Porto

Real Madrid, Nagelsmann fra i papabili per la panchina dei blancos

"La lezione di Balo". E' il titolo de Il Giornale nelle pagine interne. "SuperMario, che calcio", è l'occhiello con le parole dell'attaccante che aggiunge. "Sul razzismo è l'ora di svegliarsi. Che male senza l'azzurro. Non capivo Ventura".

