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Rassegna stampa

Il Giornale: "Il doblete non cambia il futuro: ristrutturazione Juve"

11.05.2018 09:28 di Andrea Losapio  Twitter:    articolo letto 11601 volte
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Giornale di oggi parla del futuro della Juventus, con la ristrutturazione che partirà già da luglio. La doppia vittoria tra campionato e coppa non ha cambiato l'idea della dirigenza, con i senatori che possono salutare.
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