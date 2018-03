Il Giornale: "Il miracolo di Astori: applausi pure ai 'nemici'"

Il funerale di Davide Astori conquista spazio in prima pagina sul quotidiano Il Giornale che, in taglio basso, titola: "Il miracolo di Astori: applausi pure ai 'nemici'". Il quotidiano sottolinea la presenza della Juventus in occasione dell'ultimo saluto al difensore della Fiorentina, spentosi nella notte tra sabato e domenica. Applausi per i bianconeri presenti.