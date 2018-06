Il Giornale: "Senza Italia quasi una tortura, ma forse è meglio"

Il Giornale in edicola questa mattina riserva spazio al Mondiale in Russia, iniziato ieri con la vittoria della selezione di casa contro l'Arabia Saudita per 5-0. "Senza gli Azzurri quasi una tortura, ma forse è meglio", il titolo del quotidiano con riferimento all'assenza dell'Italia in occasione della Coppa del Mondo.