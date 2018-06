Il Giornale sull'Italia: “Chiede aiuto all'Europa per i talenti”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio all'Italia e al suo futuro nelle pagine dello sport de Il Giornale che titola: “L'Italia ha un futuro. Chiede aiuto all'Europa per crescere i talenti”. “Il ct Mancini ha una base su cui lavorare. - si legge ancora – La Francia ha detto che non basta la Serie A per allenare a giocare con velocità e tecnica”.