Il Corriere del Mezzogiorno: "Al San Paolo torna il grande pubblico"

"Al San Paolo torna il grande pubblico". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito alla gara del Napoli. Domani contro il Chievo - si legge - attesi in 45milan. E intanto il tecnico Ancelotti pensa al turnover: al fianco di Insigne, che resta un punto fermo di Ancelotti, Milik è il favorito su Mertens. Il polacco, in crisi d’identità con il Napoli, è tornato al gol su rigore contro la Polonia. Chiede spazio ad Ancelotti che fin qui gli ha concesso sette gare dal primo minuto (10 in totale). Il belga, che non ha mai segnato al Chievo (l’anno scorso ha sbagliato anche un rigore), cerca di entrare nel club delle 100 reti dei marcatori azzurri (al momento è fermo a 98) e il 200esimo in carriera. Il ballottaggio con Milik è vivo, ma "Ciro" vuole continuare a stupire ancora, anche se dovesse subentrare a gara in corso.