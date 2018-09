© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Hamsik e Napoli, amore infinito". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. Ieri lo slovacco ha presentato l'autobiografia: "Potrei restare dopo il calcio. Ci penserò ma ho una scuola in Slovacchia". Intanto Ancelotti non vuole più cali di tensione: oggi il tecnico parlerà alla squadra in vista della gara contro la Fiorentina.