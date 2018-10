Il Corriere del Mezzogiorno: "Mertens, un gol per convincere Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Mertens si esalta in Nazionale: un gol per convincere Ancelotti". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno in merito all'attaccante belga del Napoli. Ancelotti gli sta preferendo Milik nel ruolo di punta centrale. Mertens si alterna con Insigne sull’out sinistro ma - dopo il bellissimo gol realizzato con la maglia della Nazionale - contro l'Udinese potrebbe trovare spazio sin dal primo minuto, anche se bisognerà valutare le condizioni di tutti i reduci dalle Nazionali. Di certo, "Ciro" Mertens sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo e sembra più in forma del polacco.