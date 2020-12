Il Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, Insigne evita la crisi e scaccia un altro incubo"

Il Corriere del Mezzogiorno torna sul pari in extremis agganciato dal Napoli con Lorenzo Insigne al cospetto del Torino: "Insigne evita la crisi e scaccia un altro incubo". Il pericolo della terza sconfitta consecutiva è disinnescato da un colpo di genio dell'attaccante, anche se non cambia il calo dei partenopei, dal giro palla lento e spenti sul muro che costruiscono gli avversari. E' la quinta partita consecutiva in cui gli azzurri subiscono almeno un gol. Le assenze incidono, visto che mancano sia Mertens che Osimhen, ma non possono bastare per spiegare un crollo così evidente nella qualità e rapidità di manovra. Si tratta del primo pareggio in campionato per il Napoli, il Natale è un po' meno amaro ma i campani arrivano quinti alla sosta e con nove punti di distanza dalla vetta.