Il Corriere del Mezzogiorno: "Napoli, la scuola dei top player"

"Napoli, la scuola dei top player". Questo il titolo del Corriere del Mezzogiorno. "Abbiamo la forza di formare in casa i nostri top player. Da Cavani, che oggi tutti rivorrebbero, a Mertens che con noi è diventato un grande attaccante, a Higuain e Koulibaly. Kalidou non andrà via a gennaio. Verrà certo il momento in cui non potremmo rifiutare ancora offerte indecenti". Aurelio De Laurentiis, in un’intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno nel corso di «CasaCorriere», ha ribadito che il Napoli non può alla lunga resistere a offerte monstre per i calciatori azzurri. L’intuizione è quella di comprarli a un prezzo contenuto, valorizzarli e poi magari cederli quando le offerte e gli ingaggi proposti dagli acquirenti non sono più sostenibili per le casse societarie. Un modello virtuoso che fin qui ha funzionato con pochi contraccolpi in questi anni con bilanci sempre floridi e poche passività. Altri esempi sono quelli di Jorginho, Higuain, Cavani, Lavezzi, Gabbiadini e Zapata.