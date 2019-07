Il Corriere del Mezzogiorno: "San Paolo, bocciata la convenzione"

La notizia più importante di ieri, in casa Napoli, in pieno periodo di Universiadi, è legata al San Paolo e in prima pagina il Corriere del Mezzogiorno apre proprio con questa questione. "San Paolo, bocciata la convenzione", è il titolo che campeggia in primo piano. Il quotidiano spiega che per i revisori dei conti del Comune il canone sarebbe conveniente soltanto per il Napoli e De Laurentiis, pertanto per ora niente firme.