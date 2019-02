© foto di Lorenzo Di Benedetto

Il Corriere del Mezzogiorno di questa mattina dedica spazio al Napoli in prima pagina, con il titolo: "Ounas gol e assist a Verdi. Gli azzurri volano agli ottavi". Successo per 2-0 in Europa League per la squadra di Ancelotti che oggi attende di sapere la sua prossima avversaria.