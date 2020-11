Il Corriere del Mezzogiorno: "Un monumento per Maradona per il pellegrinaggio dei tifosi"

"Un monumento per Maradona per il pellegrinaggio dei tifosi". Questo il titolo che il Corriere del Mezzogiorno in edicola stamani ha dedicato all'argentino. Una volta pervenuto il nullaosta del prefetto l'impianto potrà chiamarsi "Stadio Maradona di Napoli". In altri tempi ci sarebbero voluti mesi, forse anni, ma per Diego è partita la corsa sprint con De Magistris che ha assicurato di chiudere la pratica in 10-15 giorni. L'assessore Alessandra Clemente però lancia un'altra possibile iniziativa: "Perché non lavorare ad un monumento per Maradona e al recupero del centro Paradiso di Soccavo?". Una zona simbolo che diventerebbe sicuramente meta del pellegrinaggio di tanti tifosi sparsi nel mondo.