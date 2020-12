Il Corriere della Sera: "Addio Pablito, quel mese da leggenda di chi voleva lasciare il calcio"

Sul Corriere della Sera è presente il ricordo di Paolo Rossi: "Addio Pablito, quel mese da leggenda di chi voleva lasciare il calcio". Convocato da Bearzot dopo due anni di squalifica per il Totonero, un gol in campionato all'Udinese e l'idea accarezzata di lasciare il calcio perché i sospetti lo ferivano. In Spagna non c'erano solo le carezza di Bearzot, che sapeva trattarlo come un figlio, durante i primi giorni del Mondiale, quando la sua presenza accendeva dibattiti e polemiche, considerando che era rimasto a casa il romanista Roberto Pruzzo, capocannoniere della Serie A. Poi "Pablito" diventò campione del mondo davanti al presidente Pertini, vincendo la classifica dei cannonieri con sei gol e ricevendo il Pallone d'oro.