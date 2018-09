Il Corriere della Sera: "Ancelotti trasforma il Napoli. Insigne trascinatore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ancelotti trasforma il Napoli. Insigne diventa il trascinatore". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla vittoria del Napoli nel turno infrasettimanale. Battuto il Parma in scioltezza (3-0): Lorenzo jolly a tutto campo, Milik doppietta. La certezza del nuovo corso del Napoli si chiama Carlo Ancelotti. Che rivolta la sua squadra come un calzino, aggiunge e toglie uomini, gira la ruota e mantiene il passo della Juventus. Allo Stadium, sabato, può anche ipotizzare l’aggancio. Per ora prende i tre punti e i complimenti della meritata vittoria contro il Parma.