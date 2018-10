Il Corriere della Sera apre con la Juve: "Niente bufere, c'è CR7"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Corriere della Sera dedica l'apertura delle sue pagine sportive a Manchester United-Juventus ed in particolar modo a Cristiano Ronaldo. "Niente bufere, c'è CR7", il titolo scelto per spiegare lo stato d'animo del portoghese che ieri si è presentato in sala stampa: "Sono un uomo felice, la verità verrà fuori", il pensiero del portoghese che ora proverà a guidare i bianconeri al terzo successo in Champions dopo aver saltato la gara di Basilea per squalifica.