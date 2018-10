Il Corriere della Sera apre: "L'Italia non sa più vincere"

© foto di Bonan

"L'Italia non sa più vincere". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera, che in prima pagina dedica spazio all'1-1 in amichevole dell'Italia di Mancini contro l'Ucraina. Il gol di Bernardeschi non rilancia gli azzurri: l'ultimo successo il 28 maggio con l'Arabia. Domenica tocca alla Polonia.