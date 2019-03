© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Buffon rivive ancora lo stesso incubo, PSG eliminato". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito ai risultati di Champions. La storia si ripete per Buffon - si legge - eliminato ancora da un rigore allo scadere. Era successo un anno fa con la Juventus contro il Real nei quarti, con il penalty di Cristiano Ronaldo al 97’. Ieri è riaccaduto col rigore di Rashford che al 94’ sigilla il 3-1 per il Manchester United e caccia dalla Champions il PSG. La differenza per Buffon è che stavolta il rigore è stato assegnato con la Var e non fa troppo discutere. Il suo sogno Champions è ancora un incubo.