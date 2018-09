© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Chievo, richiesta choc: -15 per le plusvalenze". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alle vicende del club. Intanto il legale dei veneti sottolinea: "Il procuratore era al mare, tutto da rifare". Anche la B torna in tribunale: oggi il caso Avellino, il 28 si esaminano i ricordi di Catania e degli altri club.