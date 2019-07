Il Corriere della Sera: "Colpo grosso"

"Colpo grosso". Questo il titolo nelle rispettive pagine sportive dell'edizione odierna del Corriere della Sera sul mercato del Barcellona. «Il grande bluff», titolava l’altro giorno L’Equipe. Non esattamente un complimento, per Neymar. Arrivato a Parigi per uscire dal cono d’ombra di Messi, vincere la Champions e sollevare il Pallone d’oro, il brasiliano del Psg già stanco dei ritmi della Ligue 1 sta scalpitando per tornare a Barcellona. Gli atteggiamenti da superstar non sono stati digeriti da Leonardo, insediatosi di recente all’area tecnica dei francesi. Ha fissato il prezzo del brasiliano a 300 milioni, dopo che due estati fa era stato pagato 222. Messi ha già dato la benedizione al ritorno di O Ney nello spogliatoio blaugrana: i due si sono abbracciati dopo la semifinale di Copa America. La strada sembra tracciata, avendo Neymar comunicato a Nasser Al Khelaifi di considerare conclusa la sua esperienza sotto la Tour Eiffel. Resta da capire quale contropartita possa essere inserita nell’affare visto che Coutinho, pallino di Leonardo, non viene per ora considerato cedibile dai catalani.