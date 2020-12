Il Corriere della Sera: "Conte sotto accusa ma l'Inter e Zhang lo proteggono"

Il Corriere della Sera si sofferma su Antonio Conte: "Sotto accusa, ma l'Inter e Zhang lo proteggono". Il flop di Champions rimane e non è di facile digestione, la parola crescita è ricorrente nei discorsi della proprietà ma l'eliminazione segna un passo indietro dall'insediamento del gruppo Suning. Conte ha parlato con la squadra, però già nel post partita con lo Shakhtar aveva detto: "Incredibile non aver segnato un gol in due gare contro gli ucraini". Certe gare bisogna saperle vincere, ai giocatori dell'Inter manca proprio l'abitudine al successo e la qualità: infatti dove quest'ultima è inferiore, in Italia, Conte riesce a sfangarla. Il paradosso, ma pure la speranza, è che l'eliminazione possa lanciare la lotta per scudetto e Coppa Italia. L'obbligo è arrivare in fondo da protagonisti, il campionato è l'ultima chiamata. Il presidente è sì nero, del suo futuro l'Inter è però ancora padrona e non può sciuparlo.