Il Corriere della Sera: "Costa, 4 turni di stop ma non in Champions"

"Costa, 4 turni di stop ma non in Champions". Questo il titolo dell'edizione odierna del Corriere della Sera in merito alla squalifica del brasiliano. Allegri sul brasiliano nella conferenza stampa alla vigilia del debutto in Champions contro il Valencia: "La mia scelta sarà solo tecnica". Niente più sgabello, come fu per Bonucci due stagioni fa, reo di aver insultato l’allenatore, ma solo una affettuosa tirata d’orecchie prima del debutto in Champions, magari in campo già dall’inizio (è ballottaggio con Bernardeschi): Douglas Costa incassa le 4 giornate di squalifica per lo sputo a Federico Di Francesco del Sassuolo, sarà multato dal club, ma sarà protagonista nelle due partite europee che potrà giocare durante il lungo stop in campionato.