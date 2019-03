© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Icardi e l'Inter, fumata bianca". Titola così l'edizione odierna del Corriere della Sera in merito al caso che tiene banco nel club nerazzurro. Una tregua per fare la pace, si legge all'interno delle pagine sportive. L'attaccante e Wanda Nara hanno incontrato Marotta: fondamentale il ruolo dell'avvocato Nicoletti, vicino a Moratti. Intanto sul fronte del campo Spalletti cerca l'equilibrio in Europa League contro l'Eintracht Francoforte: Nainggolan si ferma per la quarta volta.